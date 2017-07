Krefeld. Das Eröffnungsspiel zur neuen Regionalliga-Saison 2017/18 findet am 28. Juli im Aachener Tivoli-Stadion zwischen der Alemannia und der U23 von Borussia Mönchengladbach statt. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr.

Einen Tag später startet der KFC mit einem Heimspiel gegen die U23 des 1. FC Köln in die Saison. Anstoß in der Grotenburg ist um 14 Uhr. Am zweiten Spieltag trifft das Team von Trainer Michael Wiesinger auswärts auf den Bonner SC. Das erste Prestigeduell gegen den Wuppertaler SV findet ebenfalls auswärts am 16. Spieltag (4.November) statt.

Nach dem 21. Spieltag (15. bis 18. Dezember) soll die Winterpause beginnen. Mit dem 22. Spieltag geht es in 2018 vom 16. bis 19. Februar weiter. Die Regionalliga-West-Saison endet mit dem 34. Spieltag am 13. Mai 2018. Anschließend bestreitet der Meister der Regionalliga West noch die Relegationsspiele um den Aufstieg in die 3. Liga.

Hier klicken für den gesamten Spielplan