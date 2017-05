Krefeld. Nach dem gestrigen Spieltag hat der KFC seinen Vorsprung in der Tabelle auf elf Punkte ausgebaut und kann daher am kommenden Sonntag mit einem Sieg beim TV Jahn Hiesfeld den Aufstieg aus eigener Kraft perfekt machen. Der Supporters Club Krefeld bietet für die Partie am Sonntag in Dinslaken am Mittwoch von 17 Uhr bis 20 Uhr noch einmal einen Kartenvorverkauf im Grotenburg-Stadion an. Die Tickets zum Preis von 9,00 € (inkl. 1,00 € VVK-Gebühr) sind an der Fan-Ecke unter der Südtribüne erhältlich. Es gibt keine ermäßigten Karten. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre haben am Sonntag freien Eintritt. Zur Fan-Ecke gelangt man durch das Tor 3a (Dauerkarten-Eingang). Beim Sonderverkauf ist nur Barzahlung möglich.