Personell und taktisch reagiert der Coach des KFC Uerdingen auf das 1:3 gegen Unterhaching – und er fordert Mentalität bei den Spielern ein.

Die Auftaktniederlage gegen Unterhaching ist aufgearbeitet. Beim KFC Uerdingen geht der Blick nach vorne. „Die Mannschaft war selbstkritisch, unzufrieden mit sich. Wir haben die Schlüsse gezogen“, sagt Uerdingens Trainer Stefan Krämer. Am Samstag geht es bei den Würzburger Kickers weiter. Was wird sich ändern? So läuft die Planung zum Spiel im Frankenland.

Personelle Veränderung

Trainer Stefan Krämer hat Veränderung schon im Kopf. „Namen werde ich jetzt aber nicht nennen“, sagt der 51-Jährige, auch die Mannschaftsteile ließ er unkommentiert. Zwei bis drei Positionen werde er aber wohl anders besetzen als noch am Sonntag gegen Unterhaching. Dort wechselte er schon zur Halbzeit den defensiven Mittelfeldspieler Dennis Daube leistungsbedingt aus. Ob er auch den einen oder anderen U 23-Spieler in die Startelf befördert, die zuletzt nur auf der Bank saßen, ließ er offen, machte den Nachwuchsleuten aber Hoffnung: „Das könnte sein.“ Krämer fügte an: „Wir haben das Spiel aber im Kollektiv verloren. Wir werden auf bestimmte Dinge reagieren, aber nicht alles über den Haufen werfen. Die Spielleistung spielt eine Rolle, aber auch die Eindrücke aus dem Training.“

Taktische Änderungen

„Wir werden jetzt nicht an unserer Grundordnung herumdoktern. Ich habe ein Gefühl für ein 4-3-3“, sagt Krämer. Zuletzt gegen Unterhaching war die Formation noch eher ein 4-2-3-1 gewesen, mit einem klaren Zehner namens Connor Krempicki. Den Gegner Würzburg erwartet Krämer im 3-5-2, also mit einer nominellen Überzahl im Mittelfeld. Darauf will der KFC-Trainer reagieren. An der offensiven Spielweise aber will Krämer nichts ändern: „Die drei Gegentore, die wir gegen Unterhaching kassiert haben, hatten nichts mit offensivem oder defensivem Fußball zu tun. Wir haben uns da einfach nur doof angestellt. Es bleibt dabei, wir wollen das Spiel gestalten. Wir wissen, dass auch andere gut kicken können.“

Mentale Veränderung

Klar ist, auch auf diesem Gebiet müssen sich die Krefelder steigern. Krämer: „Egal, ob man in höheren Ligen gespielt hat. Man muss in der 3. Liga ans Limit gehen. 80 Prozent reichen hier nicht. Laufen, kämpfen, erst danach kommt das Spielen. Das ist eine Mentalitätsliga.“ Das hatte Krämer gegen Unterhaching vermisst: die Aggressivität, das Zupacken im richtigen Moment, auch die Kommunikation untereinander. „Da gab es zu viel Einzelkämpfertum.“ Die angekündigte Hitze ist ein Thema. Krämer: „Das wird eine Willensgeschichte. Wir müssen aber von Anfang an das Gaspedal durchdrücken, Spieler im roten Bereich später tauschen. Daher braucht es eine gute Bank.“