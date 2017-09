Krefeld. Mit einem 3:1-Sieg bei Westfalia Rhynern hat der KFC Uerdingen die Tabellenführung in der Regionalliga West übernommen.

Erst in den letzten 20 Minuten kamen die Krefelder nach einem Rückstand zur Toren. Oguzhan Kefkir per Strafstoß sowie die eingewechselten Joshua Endres und Lucas Musculus drehten die Partie in Hamm. Bis zum Ausgleich und einer Roten Karte für Rhynern hatten sich die Gäste aber gegen defensiv stabile Hausherren schwer getan.