Krefeld. Fußball-Regionalligist KFC Uerdingen hat das Testspiel gegen eine Auswahl der vertragslosen Profis mit 3:0 gewonnen. Im Duisburger Leichtathletikstadion traf Oguzhan Kefkir im ersten Durchgang aus 25 Metern zum 1:0 gegen das Team, das neuerdings von Peter Neururer gecoacht wird und in dem auch der frühere Uerdinger Fabio Fahrian auflief. Angreifer Philipp Goris legte nach der Pause zum 2:0 nach. Pascale Talarski machte kurz vor Schluss den Endstand perfekt. Nur die angeschlagenen Tanju Öztürk, Sascha Tobor, Florian Rüter und Johannes Dörfler kamen nicht zum Einsatz. Ansonsten wurde durchgewechselt. Nur Kefkir und Talarski spielten durch. Trainer Michael Wiesinger sagt: „Es war ein solider Auftritt. Nur die Torausbeute hat nicht gestimmt.“ Am Freitag geht es um 18.45 Uhr in Jülich gegen die U21 von Roda Kerkrade weiter. anle