Krefeld. Fortuna Düsseldorfs Aufstiegstrainer Friedhelm Funkel hat in einem Video der KFC-Fans seine Gedanken zum Relegationsspiel zwischen dem KFC Uerdingen und Waldhof Mannheim geäußert. Die Tonspur wird mit stimmungsvollen Bildern aus der Grotenburg und von den Fans untermalt.

Friedhelm Funkel hat von 1973 bis 1980 und von 1983 bis 1990 für Uerdingen gespielt. Im Anschluss war er zunächst Co-Trainer und bis 1996 Cheftrainer beim KFC.

Der KFC Uerdingen spielt in der Relegation um den Aufstieg in die 3. Liga. Am Donnerstag in Duisburg das Relegations-Heimspiel gegen Waldhof Mannheim an. Für das Spiel sind schon mehr als 13 000 Karten verkauft worden. Ein volles Haus wird erwartet. Das Rückspiel findet am 27.5. um 14 Uhr in Mannheim statt. Der WDR überträgt das Rückspiel im Fernsehen. red