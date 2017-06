Krefeld. Die Fans des KFC Uerdingen können sich in der Saisonvorbereitung auf einen besonderen Leckerbissen freuen. Wie die Krefelder in einer Pressemitteilung öffentlich machten, kommt der 1. FC Köln am 21. Juli in die Grotenburg. Das Spiel wird um 19 Uhr angepfiffen.

Der Kartenverkauf wird demnächst starten. Die Tickets gibt es dann online und an allen bekannten Vorverkaufsstellen zu erwerben. red