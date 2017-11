Ponomarev: Es gibt bald ein Treffen mit dem DFB und Verantwortlichen der Stadt Krefeld. Danach wissen wir, in welchen Zustand die Grotenburg als Drittliga-Spielstätte versetzt werden muss. Wir arbeiten da gemeinsam dran, natürlich sehe ich letztendlich die Stadt für die Punkte Stadion und Infrastruktur in der Verantwortung.

Ponomarev: Absolut. Mit unserem Budget und dem zusätzlichen Fernsehgeld lägen wir bereits im Mittelfeld der 3. Liga. Ungefähr auf dem Niveau vom MSV Duisburg im letzten Jahr. Wirtschaftlich gilt: Je eher wir jetzt aufsteigen, desto besser. Viele Vereine in der Regionalliga und der 3. Liga sind in einer schwierigen Situation, oftmals abhängig von einzelnen Investoren und die TV-Gelder sind auch niedrig.

Ponomarev: Nein, überhaupt nicht. Es ist doch so geplant. Wir haben immer unsere Philosophie zum Ausdruck gebracht. Wir wollen jedes Spiel gewinnen, geben keine konkrete Punktzahl an, sondern wollen einfach ganz oben mitspielen. Das tun wir und werden bis Saisonende in der Führungsgruppe sein.

Krefeld. Der Aufsteiger KFC ist Herbstmeister und möchte gern wieder Aufsteiger werden. In Krefeld keimt die Hoffnung. Vereinsboss Mikhail Ponomarev redet im Interview mit unserer Zeitung unerwartet offen über seine Philosophie, seine Ziele, die Stärke der Mannschaft und Tradition des Clubs, aber auch über fehlende Sponsoren, seinen Vorgänger Lakis, wenige Zuschauer und die Baustelle Grotenburg. Und darüber, was er von der Stadt erwartet.

Ponomarev: Ein wichtiger Akzent für uns. Wir arbeiten daran, Leute zu finden, die sich im Jugendbereich engagieren. Dazu müssen die Trainingsmöglichkeiten für alle Teams verbessert werden. Darum soll es in der nächsten Mitgliederversammlung gehen. Denkbar ist eine Erweiterung an der Grotenburg, wo in erster Linie die Hauptmannschaft gute Bedingungen vorfinden soll, aber auch die Jugend, die ja auch nach Oppum ausweichen kann. Wünschenswert wäre ein Vereinsheim, auch für die Fans. Ein Fan-Shop an der Grotenburg und am besten auch die Geschäftsstelle vor Ort.

Ponomarev: Wir haben eine klare Idee. Am unteren Teil der Sponsoring-Pyramide haben wir schon einiges erreicht und in die Breite akquirieren können. Aber ich suche zwei, drei finanzkräftige, strategische Partner, mit denen sich etwas entwickeln lässt, keine reinen Geldgeber. Das Modell des FC Bayern gefällt mir mit der langfristigen Bindung von Audi, Allianz und Adidas, auch über den Aufsichtsrat. Ich möchte dabei richtig verstanden werden: Jeder Club freut sich über jeden Cent, aber wir benötigen eine verlässliche Strategie.

Sie sprechen die Fans an. Der Zuschauerschnitt ist trotz des Erfolges überschaubar.

Ponomarev: Das macht mich ein wenig traurig. Wir dachten, das Fan-Potenzial wäre größer, gerade weil es ja einige Duelle mit anderen Traditionsmannschaften gibt. Aber wir spielen gegen Essen Dienstagabend um 18 Uhr, gegen Aachen Sonntag um 13 Uhr, gegen Dortmund zeitgleich mit dem BVB-Profiteam. Ich verstehe diese Ansetzungen nicht, Fußball wird doch für die Fans gespielt.

Werden Sie den Fans mehr Tore bieten und in der Winterpause noch einen oder zwei Stürmer holen?

Ponomarev: Wir haben auch jetzt gute Stürmer. Die Zeiten, wo hier Ailtons und Idrissous geholt wurden, sind vorbei. Ob wir noch Spieler verpflichten müssen, besprechen wir mit unserem Trainer. Es ist ja auch nicht so ganz einfach, in der Winterpause zu verhandeln, weil der Aufstiegsmodus so unwägbar ist. Da bist du wie Viktoria Köln im letzten Jahr die beste Mannschaft der Liga und innerhalb von drei Tagen nach den Relegationsspielen ist diese Leistung nichts mehr wert. Aber da wäre ich diesmal optimistischer.

Wieso das?

Ponomarev: Köln war Ende der Saison nicht gefordert und daher vielleicht nicht mehr so fokussiert und im vollen Wettkampfmodus. Wir werden bis zuletzt kämpfen müssen, um Meister zu werden. In den anderen Regionalligen sind in dieser Saison einige Meisterschaften bereits jetzt so gut wie entschieden. 1860 München, Offenbach, Saarbrücken, denen könnte es so ergehen wie Viktoria im Sommer.

Ist Trainer Wiesinger ein Volltreffer?

Ponomarev: Sportlich wird es am Ende der Saison der Punkte- und Tabellenstand aussagen, im täglichen Umgang und in der Art, Fußball zu denken auf jeden Fall.

Wie hat sich das Verhältnis zu Ex-Kapitän Timo Achenbach entwickelt?

Ponomarev: Wissen Sie was? Ich erzähle Ihnen jetzt mal, wie das wirklich war. Aus dem Trainingslager in Hennef rief uns der Trainer an mit der Nachricht, Achenbach wolle unter keinen Umständen mehr für den KFC auflaufen. Wir sind hin und bekamen dieselbe Aussage. Bis heute ohne Begründung. Wenige Monate vorher hatten wir seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert. Er will aus diesem Vertrag nicht entlassen werden und auch nicht trainieren. Dies mit dem Hinweis, er könne dabei sich und andere verletzen. Das ist die Situation.