Krefeld. Sonntag rollt der Ball wieder in der Grotenburg und der Verein hofft auf eine tolle Kulisse für das Spiel gegen Aachen. Deswegen bietet der KFC allen Fans bei diesem Spiel das Gruppenticket: Beim Kauf von fünf Karten bekommt der Käufer eine Karte kostenlos dazu.

Außerdem hat der KFC ein besonderes Angebot für alle Dauerkarteninhaber: Sie können sich eine VIP-Karte statt für 100 Euro für nur 75 Euro sichern, Essen und Getränke inklusive. Im VIP-Zelt veranstaltet der Caterer Broich zum Heimspiel gegen Aachen ein kleines Oktoberfest, mit der passenden Deko und den passenden Speisen.

Und der Verein verspricht allen Fans, die am Sonntag ins Stadion kommen, noch eine kleine Überraschung. So verteilt KFC-Sponsor Speedy Cut am Fanshop kostenlose Fan-Aufkleber, die es erst einmal nur und exklusiv zum Heimspiel gegen Aachen gibt.