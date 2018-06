Der KFC Uerdingen hat eine weitere Verpflichtung bekannt gegeben: Lukas Schelenz kommt von der U19 von RB Leipzig und läuft in der kommenden Saison für die Krefelder auf. Das 19 Jahre alte Mittelfeldtalent ist am Mittwoch bereits zum ersten Mal beim Training dabei gewesen. Er erhält einen Zwei-Jahres-Vertrag in Krefeld.

In der abgelaufenen Saison hatte er insgesamt 25 Einsätze für die Leipziger A-Jugend, spielte in der U19-Bundesliga Nord/Nordost (19 Einsätze), in der UEFA Youth League gegen den AS Monaco, Besiktas Istanbul und den FC Porto und im DFB-Pokal gegen die Jugend von Schalke 04. red/ull