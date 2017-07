Krefeld. Am kommenden Samstag steht für den KFC Uerdingen der Regionalliga-Auftakt gegen die U23 des 1. FC Köln im Grotenburg-Stadion an. Da auch Fans des 1. FC Köln anreisen, werden nach Angaben des KFC besondere Sicherheitsvorkehrungen getroffen. So wird die Violstraße am Spieltag ab 12:00 Uhr für den öffentlichen Verkehr gesperrt. Den Gästefans steht der Parkplatz P2 mit Zufahrt über Schönwasserstraße/Tiergartenstraße zur Verfügung. Dort ist der Gästeeingang Tor 1 mit Zugang zur Nordtribüne für die Anhänger des 1. FC Köln geöffnet.

Die Anhänger des KFC Uerdingen können wie gewohnt auf dem Parkplatz P3 an der Berliner Straße parken. Dort sind die Eingänge Tor 4 mit den Tageskassen und Tor 3a für Karteninhaber geöffnet.