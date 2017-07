Krefeld. Ab Samstag rollt der Ball wieder: Um 14 Uhr startet der KFC Uerdingen in der Grotenburg mit der Partie gegen die U23 des 1. FC Köln in die Regionalligasaison. Weil der neu zusammengestellte Kader so viele neue Gesichter hat, stehen die Spieler des KFC am Samstag nach dem Spiel für eine Autogrammstunde und für Fotos bereit. Auf dem Platz vor der Haupttribüne können Fans die Spieler treffen und ihnen auch die ein oder andere Frage stellen.

