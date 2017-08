Krefeld. Für den KFC Uerdingen steht in Bonn heute um 19.30 Uhr das erste Auswärtsspiel der Regionalligasaison an. KFC-Fans, die es nicht in den Sportpark Nord schaffen, können das Spiel im Livestream verfolgen. Gezeigt wird die Partie kostenlos auf der Webseite https://www.sporttotal.tv. Alternativ können Fans, die den Livestream verfolgen möchten, die sporttotal-App (für Apple und Android) runterladen.