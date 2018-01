Krefeld. Das Nachholspiel gegen Wegberg-Beeck ist terminiert: Der KFC Uerdingen tritt nun am Karnevalssamstag, dem 10. Februar 2018, gegen den FC Wegberg-Beeck an. Anstoß in der Grotenburg ist um 17:00 Uhr, wie der Verein am Mittwoch bekannt gegeben hat.

Zudem ist es zur Verlegung zwei weiterer Regionalligapartien gekommen: Das Auswärtsspiel des KFC bei der SG Wattenscheid 09 und das Heimspiel gegen den FC Viktoria Köln wurden jeweils von Samstag auf Sonntag verlegt. Die neuen Termine dieser Paarungen sind damit nun: So, 18.02.18, 15:00 Uhr: SG Wattenscheid 09 - KFC Uerdingen. So, 25.03.18, 15:00 Uhr: KFC Uerdingen - FC Viktoria Köln