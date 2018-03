Uerdingen. Beim Rundgang mit der WZ gibt Sportamtsleiter Mathias Pasch einen Einblick, wo im Stadion des KFC Uerdingen für die 3. Liga nachgebessert werden muss. Neu gemacht werden sollen die gesamte Spielfläche (Rasen, Drainage, Rasenheizung), die Anzeigentafel, die gesamte Lichttechnik und die elektrischen Versorgungsleitungen im Stadion.

Die Blöcke in der Grotenburg müssen laut Statuten des DFB in der 3. Liga neu geordnet werden. So werden Gäste-Fans bald auch auf der West stehen, Heim-Fans auch auf der Nord sitzen können. Die Ost-Tribüne bleibt geschlossen. Einen ausführlichen Bericht zum Rundgang und die Einschätzung des Sportamtsleiter lesen Sie am Dienstag auf wz.de/krefeld und in der Printausgabe der Krefelder WZ am Mittwoch.