In der Halbzeitpause präsentiert die Brauerei Königshof ein Spiel, bei dem es eine lebenslange Dauerkarte zu gewinnen gibt. Bei jedem KFC-Liga-Heimspiel bekommen drei Teilnehmer die Chance, einen Ball von der Seitenlinie möglichst nahe an einen Königshofer-Kasten in der Mitte des Feldes zu platzieren. Der Tagessieger erhält einen Kasten alkoholfreies Königshofer Weizen, wer am Ende der Saison mit seinem Ball dem Kasten am nächsten war, bekommt eine lebenslange Dauerkarte von der Brauerei Königshof. Sollten mehrere Schützen den gleichen Abstand hinbekommen, entscheidet ein Stechen über den einen Gewinner.