Niemand will Totengräber der Fan-Träume sein. Doch die Skepsis gegenüber dem KFC ist nach den jüngsten Eskapaden groß.

Krefeld. Europapokal war gestern, heute heißt die Sehnsucht beim KFC Uerdingen Dritte Liga. Für das mit Ponomarev-Millionen aufgepimpte Team von Trainer Michael Wiesinger sind Wochen der Wahrheit angebrochen. Bis Ende März dürfte klar sein, ob der derzeit stotternde KFC-Motor genug PS für das Profigeschäft hat. Dazu soll das klamme Krefeld entscheiden, ob es 8,7 Millionen Euro in die marode Grotenburg stecken will, um sie drittligatauglich zu machen. Doch die Politik zögert. Der KFC hat mit einem peinlichen Medienboykott, vor allem aber durch den zweifelhaften Umgang mit Sponsorengeldern mühsam aufgebautes Vertrauen zerstört.

Die Fans sind hin und her gerissen, die Leidenszeit ist lang und bunt. Nach den Eskapaden um den übergewichtigen Spaßvogel Ailton, den schwierigen Bauunternehmer Lakis und undurchsichtige Finanzen schien mit dem Russen Mikhail Ponomarev so etwas wie Ruhe einzukehren. In jedem Fall Zielstrebigkeit. Ponomarevs Engagement bei der Düsseldorfer EG ist zwar nicht gerade als Ruhmesblatt zu bezeichnen, den englischen Traditionsclub AFC Bournemouth begleitete er als Trikotsponsor und Aufsichtsratsmitglied in die Premier League. Ein gutes Geschäft – und nichts anderes ist es für Ponomarev – für alle Beteiligten. Mittlerweile ist Ponomarev auch Mehrheitseigner beim KFC, die Fans sind pragmatisch. Er muss den Club nicht lieben, er soll ihn nach vorne bringen. Dazu gehört eine geeignete Spielstätte.

Viele Stadträte sind von den Vorgängen beim KFC irritiert

Ob die Grotenburg rechtzeitig fertig wird, steht in den Sternen. Am Mittwoch soll die Politik über den Rieseninvest entscheiden, doch viele Stadträte sind irritiert. Zunächst bekommt der Klub die Personalie Achenbach nicht professionell gelöst. Mit dem Ex-Kapitän liegt man öffentlichkeitswirksam vor Gericht. Es droht eine peinliche Prozessniederlage. Dann kommt es noch dicker. Querelen in der Jugendabteilungen werden zum offenen Konflikt, weil ehemalige Jugendleiter unter anderem nachweisen, dass für die Jugendabteilung bestimmte Sponsorengelder der städtischen Tochter Wohnstätte von der Klubführung in die abgekoppelte Profi-GmbH umgelenkt werden sollten.

Ponomarev verweigert Stellungnahmen zu den Vorwürfen, als Reaktion auf die kritische Berichterstattung entzieht er der Westdeutschen Zeitung und dem renommierten Sport-Magazin Kicker die Akkreditierung – lapidar via Facebook, eigener Homepage und schneller Mail. Bis heute liegt kein offizielles Schreiben vor. Die Welt Ponomarevs folgt hier ganz simplen Regeln: Wer aus seiner Sicht böse ist, darf nicht mitspielen. In der Welt vor dem KFC-Vorstandszimmer bemüht der Verband deutscher Sportjournalisten, in diesem Fall Sky-Reporter Sebastian Hellmann, derweil einen Anwalt.