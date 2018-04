In der Offensive hat der Fußball-Regionalligist zahlreiche Optionen. Einer trifft immer, die Torarmut ist Vergangenheit.

Ein Einwurf, eine Ball-Verlängerung, eine Körperwendung – so entwickelte sich nach 32 Minuten das 1:0 für den KFC Uerdingen in Erndtebrück. Eigentlich keine einfache Gelegenheit zum Einschuss, dennoch erzielte Lucas Musculus das wichtige erste Tor an diesem Tag für die Krefelder. Den Türöffner, wie es heißt. Sein zwölftes Saisontor. Sein achter Treffer in 2018, nachdem sich der 27-Jährige für das zweite Halbjahr viel vorgenommen hatte.

Selbst Mittelfeldspieler Öztürk reiht sich in die Torschützen ein

Stürmer gingen in den vergangenen Spielen voran, ebneten den Weg zu Punkten. Musculus gegen Erndtebrück, am vergangenen Dienstag war es Marcel Reichwein, der bei seinem ersten Startelf-Einsatz nach langer Zeit früh zum 1:0 traf, als bräuchte er keine Eingewöhnungszeit, als sei er nie wirklich raus gewesen aus der Mannschaft. Im Heimspiel gegen Oberhausen war es Maximilian Beister, der den Sieg einleitete. Die Verantwortung verteilt sich bei den Krefeldern derzeit auf viele Schultern. Da ist dann auch mal ein Mann unter den Torschützen, der eigentlich die Aufgabe hat, die gegnerischen Angriffe zu stören und zu beenden: Tanju Öztürk traf nach einer Ecke zum 1:0 in Aachen.

Christian Müller gelingt sein erstes Tor in der Liga

Aus dem Spiel heraus aber trifft der KFC nun verlässlicher als noch in der Hinrunde. Dass auch Rechtsaußen Christian Müller bei seinem zweiten Startelfeinsatz in Folge nach langer Zeit sein erstes Ligator für den KFC zum 2:0 in Erndtebrück erzielte – wenn auch mit etwas Glück im Abschluss, er traf den Ball nicht richtig – passt ins Bild. Und so sprach der Erndtebrücker Trainer Florian Schnorrenberg das aus, was viele Gegner in den zurückliegenden Wochen erfahren mussten: „Offensiv war das die beste Mannschaft, die hier gespielt hat. Das war schon top“, lobte Schnorrenberg, wohl wissend, dass nur drei Tage zuvor Aufstiegsrivale Viktoria Köln über ein 1:1 in Erndtebrück nicht hinauskam.

Trainer Stefan Krämer: „Wir sind nicht einfach auszurechnen“

Es genügt nicht bloß, einen Topmann wie etwa Beister aus dem Spiel zu nehmen, der in zehn Spielen seit dem Winter sieben Tore erzielte. Ein anderer findet sich offenbar immer, der den ersten Stich setzen kann. Uerdingens Trainer Stefan Krämer sagte über die hohe Variabilität im Angriff: „Wir sind nicht einfach auszurechnen. So können wir immer reagieren. Auf den Gegner, die Trainingsleistungen, das Bauchgefühl.“