Vorstand, Trainerstab und das Team dahinter tragen ihren Teil zum Aufstieg des Fußball-Oberligisten bei.

Krefeld. Der Erfolg hat immer viele Väter. Nichts anderes gilt für die Fußballer des KFC Uerdingen, der in dieser Spielzeit das Feld in der Oberliga dominierten – ein Gemeinschaftswerk. Viele helfende Hände müssen ineinandergreifen, wenn solch eine Saison ohne Störfeuer oder Missgunst über die Bühne gehen soll.

Drei unruhige Jahre liegen hinter dem Meister. Kompetenz am Spielfeldrand und in den Gremien ist gefragt, auch um die nächste Spielzeit in der Regionalliga West besser anzugehen als in den zwei Versuchen der vergangenen Jahre zuvor, als die Uerdinger für zu leicht befunden wurden. Die WZ stellt die Clubführung und die Macher im Hintergrund näher vor.

Vorstand

Präsident Mikhail Ponomarev hat seit Ende Juni 2016 das Sagen im Verein. In der Außendarstellung gibt sich der Russe sehr diskret, mischt sich so gut wie nie in öffentliche Debatten ein, ganz anders als sein Vorgänger Lakis.

Hinter den Kulissen sind die Aufgaben aber klar verteilt. Ponomerav kommt die Gesamtverantwortung zu auch für die Finanzen. Er prüft und entscheidet, ob Transfers getätigt werden. Zusammen mit Nikolas Weinhart und Trainer André Pawlak plant er den Kader.

Ex-Profi Weinhart und Pawlak sondieren den Spielermarkt. Weinhart ist außerdem für die Organisation zuständig, führt die Geschäftsstelle und soll künftig auch das Marketing forcieren.

Frank Strüver prüft die Verträge, ist der Fachmann für Rechtsfragen. Lange war Strüver zudem mit der Vergangenheitsbewältigung im Verein beschäftigt, als es darum ging, Altlasten aufzuarbeiten.

Trainerstab

Lehrer André Pawlak hat mit seinem Team um Assistent Markus Braasch und Torwarttrainer Christian Ovelhey eine Einheit geformt. Die Mannschaft präsentiert sich homogen. Das Trio kennt sich seit mehreren Jahren und ist ein eingespieltes Team. Pawlak, der mit dem KFC seinen vierten Aufstieg seit dem Dienstantritt in Wattenscheid in 2010 erlebt hat, wirft in seiner Funktion als Cheftrainer auch ein Auge auf die A-Jugend. Jörg Bednarzyk und Darko Safner sind die Athletiktrainer des Oberliga-Meisters.