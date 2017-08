Am kommenden Dienstag trifft der KFC auf Rot-Weiss Essen in der Grotenburg. Die Uerdinger verlosen neben zwei Tickets auch ein Wochenende im Cabriolet.

Krefeld. Wenn der KFC Uerdingen am kommenden Dienstag (18.30 Uhr) Rot-Weiss Essen in der Grotenburg empfängt, werden zwei Fans das Regionalliga-Spiel als VIPs verfolgen. Gemeinsam mit Mercedes Herbrand verlost der KFC zwei VIP-Karten für das Spiel. Die Gewinner dürfen sich aber nicht nur auf das Duell zweier deutscher Traditionsklubs freuen. Zudem winkt ihnen ein Wochenende in einem Mercedes C200 Cabriolet.

Um teilzunehmen, muss man nach Klubangaben ein Foto von sich und der Eintrittskarte für das Essen-Spiel oder das Spiel gegen Wattenscheid unter dem entsprechenden Gewinnspiel-Beitrag auf der Facebook-Seite des KFC posten.

Wer kein Foto von sich veröffentlichen will, könne das Bild alternativ auch per Mail an jan.filipzik@kfc-uerdingen.de schicken. Teilnehmer für das Gewinnspiel müssen mindestens 16 Jahre alt sein, der Fahrer des Mercedes muss mindestens 21 Jahre sein.