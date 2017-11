Krefeld. Der KFC Uerdingen hat die Personalmanagement GmbH Cichon als neuen Sponsor gewonnen. Unternehmensgründer und Geschäftsführer Christian Cichon ist linker Verteidiger des SC Schiefbahn und geht gerne in die Stadien der Region. "Der Cichon Personalmanagement GmbH und mir ganz persönlich ist es ein Anliegen, diesen Traditionsverein vom Niederrhein zu unterstützen", so Christian Cichon. In Krefeld, an der Königstraße, ist einer von insgesamt sechs Standorten des Viersener Unternehmens.