Krefeld. Am kommenden Freitag findet eine Autogrammstunde mit drei Spielern des KFC Uerdingen in der Galeria Kaufhof statt. Das teilte die Geschäftsführung des Kaufhofs am Dienstag mit.

Ab 12.30 Uhr werden die Fußballer zusammen mit dem Krefelder Maskottchen, dem Grotifant, in der dritten Etwage in der Sportabteilung vor Ort sein. red