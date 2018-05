Das Spiel ist aus und die Fans des KFC Uerdingen fordern "Beister auf den Zaun". Der Stürmer lässt sich nicht lange bitten. Momentaufnahmen vom größten Erfolg der jüngeren Vereinsgeschichte.

Im Moment des größten Triumphes der jüngeren Vereinsgeschichte fordern die KFC-Fans „Beister auf den Zaun“. Der ehemalige HSV-Stürmer, Garant für den Höhenflug der Uerdinger in der Rückrunde und letztlich auch für den Aufstieg, gehorcht natürlich. In roter Unterhose und mit dem weißen Aufstiegs-T-Shirt bekleidet klettert Beister zu den Fans, schnappt sich ein Megaphon und stimmt die Humba an.

Zwischen Oberliga und 3. Liga liegt beim KFC nur ein Jahr

„Aufsteiger, Aufsteiger“ schallt es durch das Mannheimer Carl-Benz-Stadion, nachdem der KFC durch einen 2:1-Sieg im Relegations-Rückspiel beim Waldhof den Durchmarsch von der Oberliga Niederrhein in die 3. Liga geschafft hat. Uerdingen spielt wieder Profifußball. Beister sagt noch auf dem Spielfeld: „Es ist unglaublich, dass wir es von der fünften in die 3. Liga geschafft haben. Nach so einer langen Durststrecke ist es für die Leute eine unfassbare Genugtuung. Heute wird erst mal ordentlich gesoffen.“

13 Jahre nach dem ersten Absturz in die Viertklassigkeit spielt der KFC nun wieder in der 3. Liga, darf sich künftig mit Traditionsclubs wie dem 1. FC Kaiserslautern, Hansa Rostock oder dem Karlsruher SC messen. Der Weg dahin verläuft für Spieler wie Fans allerdings sehr steinig. Vor allem wegen der langen Spielunterbrechung, weil die Mannheimer Ultras aufgrund der dritten gescheiterten Relegation in Folge ab der 85. Minute Böller zünden und Raketen auf das Spielfeld feuern.

Schiedsrichter Ittrich bricht das Spiel aus Sicherheitsgründen ab

Schiedsrichter Patrick Ittrich kann die Sicherheit von KFC-Torwart René Vollath und den übrigen Spielern vor der Waldhof-Kurve nicht garantieren und bricht die Partie letztlich ab. Vollath sagt: „So ein Böller explodiert genau neben mir. Ich habe noch ein Piepen im Ohr.“ Generell ist die Stimmung in Mannheim aufgeheizt – nicht nur wegen des Wetters. Vor dem Haupteingang attackieren Waldhof-Fans einen KFC-Fanbus, werfen Bierbecher und schlagen gegen das Fahrzeug. Die Choreographie der Waldhof-Fans („Schon Tausend Mal für tot erklärt, doch heute werdet ihr eines Besseren belehrt“) kontern die etwa 3000 KFC-Fans, indem sie in der rechten Blockhälfte zum Anpfiff blaue Shirts tragen, auf der linken Seite rote.

Dazu schallt „Hurra, hurra, die Uerdinger sind da“ durch das Carl-Benz-Stadion. Danach verfolgen die KFC-Ultras die Partie – standesgemäß bei dieser Frühsommerhitze – oberkörperfrei. Trainer Stefan Krämer hingegen steht bei gefühlten 35 Grad in der prallen Sonne im dunkelgrauen Kapuzenpulli an der Seitenlinie.