Der KFC Uerdingen hat seine Mannschaft für die aktuelle Saison vorgestellt. Die komplette Mannschaft in Bildern gibt es hier. mehr

Fotogalerie

KFC Uerdingen - Waldhof Mannheim: Das erste Relegationsspiel

Das Rennen um den Aufstieg in die 3. Liga hat begonnen. In der Schauinsland-Arena in Duisburg stehen sich der KFC Uerdingen und Waldhof Mannheim zum ersten von zwei Relegationsspielen gegenüber. mehr