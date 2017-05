Vier Tore läuten in Hiesfeld die große Party ein, die an der Grotenburg fortgeführt wird bis weit in die Nacht und den frühen Morgen.

Krefeld. Um 16.49 Uhr bricht die Ekstase aus – blau-rot ist die Welt. Für die Fans des KFC Uerdingen gibt es kein Halten mehr. Sekunden später stehen sie mitten auf dem Fußballplatz des TV Jahn Hiesfeld, Arm in Arm, singend, siegestrunken, Fahnen schwenkend.

Mittendrin auch die Spieler, Betreuer und Trainer des Oberliga-Meisters KFC Uerdingen, umringt und geherzt von hunderten Schlachtenbummlern nur Augenblicke nach dem 4:0-Sieg, der den Aufstieg in die Regionalliga West perfekt gemacht hat.

Eine Bande ging schon Minuten vor dem Abpfiff zu Bruch. Viele Oberkörper sind schon blank. Es ist es endlich geschafft. Vorstandsmitglied Frank Strüver hätte sich wohl vor einem Jahr nicht träumen lassen, dass er am Sonntag quasi vor seiner Haustür solch einen Erfolg erleben würde – noch dazu in führender Funktion. Strüver lebt im Dinslakener Stadtteil Eppinghoven, seine zwei jüngsten Kinder gehen dort zur Schule. Er selbst spielt in Dinslaken Tennis. Nun steigt mit dem KFC in seiner Heimatstadt auf. „Etwas ganz Besonderes“, wie er sagt.

Fans haben die Hoffnung, dass mit Ponomarev jetzt alles besser wird

Bierduschen, ein Spieler nimmt einen Schluck Champagner, lachende Gesichter überall. Trainer André Pawlak wird von Fans auf den Schultern durch die Menge getragen. Für ihn ist es der vierte Aufstieg, seit er Wattenscheid im Sommer 2010 übernommen hatte und in die Regionalliga führte.

Zusammenhalt, Kameradschaft – das sind Begriffe, die man oft hört in diesen Minuten nach dem Triumph. Während eines Torjubels hatten die Uerdinger Spieler das Trikot von Denis Pozder hochgehalten. Er konnte am Sonntag nicht mitwirken, „wegen muskulärer Probleme“ (Pawlak), nachdem er die Mannschaft in den Vorwochen mit seinen Toren ein Stück weit getragen hatte.

KFC Uerdingen

Tore

Rote Karte

Zuschauer Schumacher - Dörfler (72. Ellguth), Binder, Thackray, Güll (62. Pranjes) - Schwertfeger, Takyi - Kefkir (82. Fahrian), Talarski, Achenbach - Rankl 0:1 (31.) Kai Schwertfeger, 0:2 (71.) Aleksandar Pranjes, 0:3 (82.) Oguzhan Kefkir, 0:4 (85.) Pascale Talarski Ioannis Alexiou (72./Hiesfeld/Beleidigung) 1500

Dann geht es zurück zur Grotenburg. Es riecht dort um kurz nach 18 Uhr nach Pommes, Bratwurst und Bier. „Nie mehr Oberliga“ singen die Fans immer wieder. Es ist das Lied der vergangenen Wochen geworden im blau-roten Lager. Es zeugt von der Sehnsucht, diese Liga, die für die KFC-Anhänger längst zum Synonym für Fußball-Provinz geworden ist, endgültig hinter sich zu lassen.

Viele tragen schon die Aufstiegs-Shirts mit der Aufschrift „Wir machen uns vom Acker“ – Oberliga adé. Über 1000 Fans sind gekommen. Oft hört man die Hoffnung, mit KFC-Boss Ponomarev würde es jetzt in der Regionalliga doch besser laufen als unter Alt-Präsident Lakis.