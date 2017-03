André Pawlak bleibt Trainer beim KFC Uerdingen

Krefeld. Der KFC Uerdingen hat heute die Option im Vertrag mit André Pawlak gezogen, damit verlängert sich der Vertrag des 46-Jährigen um ein weiteres Jahr. Der Trainer wird also auch in der kommenden Spielzeit für den KFC Uerdingen an der Seitenlinie stehen. Dann vielleicht in der Regionalliga. Am Mittwoch hat der KFC Uerdingen bei Verfolger Schonnebeck gewonnen und seinen Vorsprung an der Tabellenspitze auf acht Punkte ausgebaut.