Das KFC-Team wird beim Empfang an der Grotenburg gefeiert. Ponomarev hofft auf die Unterstützung von 15 000 Anhängern gegen Mannheim.

Krefeld. Tief in blau-rote Rauschwaden gehüllt und mit langgezogenen Uerdingen-Rufen empfangen 2000 euphorische Fans des KFC den frisch gebackenen Westdeutschen Fußball-Meister in der Grotenburg am Sonntagabend gegen 19.45 Uhr zur Siegesfeier. Nur ganz langsam bahnt sich der knallrote Mannschaftsbus des KFC einen Weg durch Schar vor der Tribüne. Spieler und Trainer sind überwältigt vom tosenden Empfang am Stadion. Immer wieder halten die Meisterspieler ihr Handy in die Höhe, um die Jubelszenen festzuhalten.

Oberbürgermeister läuft jubelnd durch holländischen Gartenmarkt

Als einer der ersten Fans ist Oberbürgermeister Frank Meyer zur Stelle: „Ich bin ständig per Handy aus dem Stadion in Wiedenbrück informiert worden, war heute Mittag in Venlo und bin im Gartenmarkt laut jubelnd zur Überraschung der Holländer herumgelaufen. Aber das war mir egal. Wir sind Meister und das als Aufsteiger, einfach fantastisch.“ Der OB will beide Relegationsspiele live mitverfolgen, hat dafür den Terminkalender schon frei geschaufelt.

Die KFC-Verantwortlichen haben die Meisterfeier kurzer Hand auf den Rasen der Grotenburg verlegt, da nur dort eine ausreichende Beschallung möglich ist. Mannschaft und Trainer lassen nicht lange auf sich warten. Als Erster betritt Publikumsliebling Maximilian Beister den blauroten Spielertunnel: „Noch haben wir nicht so richtig was erreicht. Leider müssen wir nun in diese ungünstige Relegation und müssen alles raushauen.“

Sein Tor zum 1:0 lässt Beister kurz Revue passieren: „Ich habe gesehen, dass mein Gegenspieler den Ball nicht bekommen würde und habe dann instinktiv draufgehalten. Das frühe Tor war brutal wichtig, um Ruhe ins Spiel zu bekommen.“ Angeführt vom Ex-Grotifanten und Zeugwart Andreas Bosheck, der den Pokal immer wieder in die Höhe reckt, läuft die Mannschaft dann vor den tobenden Fans auf dem Rasen in der Grotenburg ein. Der Regen hat zu diesem Zeitpunkt zum Glück etwas nachgelassen, nachdem es während des Spiels teilweise heftig geschüttet hatte.

Maximilian Beister: „Hier in Krefeld gibt es ein Riesenpotential“

Der Empfang sorgt für Gänsehaut-Momente und lässt erahnen, was sich in der Grotenburg abspielen wird, wenn die Relegation gegen Waldhof Mannheim tatsächlich gelingen sollte. Beister fasst es kurz zusammen: „Hier in Krefeld gibt es ein Riesenpotential, die Fans sind euphorisch, so muss es weitergehen“. Und Mannschaftskollege Alexander Bittroff ergänzt: „Wir waren die beste Mannschaft der Saison und haben verdient gewonnen, trotz aller Widerstände. Wir haben es aus eigener Kraft geschafft.“