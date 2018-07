eSports: Erst online – nun offline: Am Samstag, 21. Juli, findet ab 13 Uhr das große KFC-Fifa-Turnier bei TakeTV statt. Einlass ist ab 11 Uhr. An der Alten Linner Straße 93-97 treten insgesamt 64 Spieler gegeneinander an, die sich zuvor in einem Online-Turnier qualifiziert haben. Der Eintritt ist kostenlos. Die ersten 50 Gäste erhalten als Geschenk je eine Freikarte für das erste Heimspiel des Fußball-Drittligisten KFC Uerdingen am Sonntag, 29. Juli, in Duisburg gegen die SpVgg Unterhaching. Vor Ort können die Besucher nicht nur die Spiele verfolgen, sondern auch selbst eine Runde zocken. Konsolen, Spiele und Möglichkeiten gibt es bei TakeTV genug. Das Ende des Turniers ist für zirka Mitternacht geplant. Das Event wird ab 13 Uhr live auf der Seite von TakeTV übertragen (taketv.net/stream/taketv), moderiert von Radio-BlauRot-Moderator Martin Mahlke.

