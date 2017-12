Durch die Absage des Heimspiels heute gegen Wegberg-Beeck warten nach der Winterpause englische Wochen auf den Regionalligisten.

Schon wieder eine Spielabsage. So in etwa dürften die Gedanken der Spieler und des Trainers Michael Wiesinger (Foto) am Mittwoch gewesen sein, als der Platz der Grotenburg gesperrt wurde – das Heimspiel des KFC heute gegen Wegberg-Beeck fällt aus.

Drei Nachholspiele hat der Tabellenzweite der Regionalliga West nun in seinem Kalender für das Frühjahr stehen. Das Pokalspiel gegen RW Oberhausen wird am 4. Februar nachgeholt, die Ligaspiele bei RW Essen und gegen Wegberg-Beeck sind noch nicht terminiert. Es droht die eine oder andere englische Woche.

Nachholspiele

Wiesinger sieht durch die drei Extra-Spiele nach der Winterpause eine Problematik: „Es ist keine gute Situation, aber es wird alle betreffen. So ist es erst einmal schwer, die Vorbereitung zu planen. Der 4. Februar steht ja schon als erster Termin fest. Darauf bauen wir jetzt die Vorbereitung auf. Es ist nicht optimal, denn es wird viel verzerrt.“ Zwar könne der KFC die Zusatzbelastungen stemmen, doch sagt Wiesinger: „Es gibt Teams, die so eine Doppelbelastung nicht einfach wegstecken. Wir haben mehr Breite im Kader. Da werden dann andere Ergebnisse bei herumkommen als im normalen Spielbetrieb. Der Wettbewerb wird massiv beeinflusst.“

So geht es weiter

Nach der Spielabsage am Mittwoch verabschiedete Michael Wiesinger seine Spieler vorzeitig in den Urlaub. Trainiert wird bis zum Wochenende nicht mehr. Nach der Weihnachtsfeier am Samstag beginnt die dreiwöchige Pause. Ganz ohne Training aber werden die Spieler nicht auskommen, sollen ihr körperliches Niveau möglichst halten, ehe es am Montag, 8. Januar, zurück auf den Trainingsplatz geht. Wiesinger: „Jeder weiß, was er zu tun hat. Es wird ab dem 8. Januar nicht mehr viel Zeit sein, Dinge aufzuholen. Es geht direkt voll los.“ Intervallläufe, Ausdauer- und Kraftübungen stehen im individuellen Trainingsplan für die Tage zwischen den Jahren. Genug Gelegenheit zur Zerstreuung und Erholung an den Feiertagen soll trotzdem gegeben sein.