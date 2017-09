Michael Wiesinger rechnet heute mit einem Kampfspiel.

Ohne Kevin Pino Tellez, dafür aber wieder mit Dennis Chessa verliefen die Trainingseinheiten beim Fußball-Regionalligisten KFC Uerdingen unter der Woche. Auch Johannes Dörfler machte wieder jede Übung mit. Tellez setzte mit einer Kniereizung aus, genau wie Ersatztorhüter Tim Schneider. Verteidiger Kris Thackray befindet sich noch in der Reha nach seiner Operation am Knie. Eine Geschichte, die noch Geduld verlange, wie KFC-Trainer Michael Wiesinger sagt. Tanju Öztürk, der wochenlang mit einem Muskelfaserriss ausgefallen war, muss seinen Fitness-Rückstand aufholen: „Jeder muss sich seine Zeiten erarbeiten“, sagt der Coach.

Derweil hat Wiesinger seine Mannschaft auf die nächste Auswärtsfahrt heute zum SC Verl eingeschworen. Die Gastgeber verloren in der Vorwoche mit 1:5 beim Wuppertaler SV. Ein Resultat, das den Leistungsstand der Westfalen laut Wiesinger aber nicht widerspiegelt. Der Tabellenvorletzte ist noch ohne Sieg. Der KFC-Trainer sagt: „Wir müssen konzentriert sein. Es wird ein Kampfspiel und kein leichter Gang.“ Wiesinger hob zudem die Stärke der Verler Stürmer hervor. Das kann auch als eine Anmerkung in Richtung seiner Mannschaft verstanden werden. Der Tabellenführer aus Uerdingen blieb in keinem Ligaspiel ohne Gegentor. anle