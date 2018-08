Beim 2:0-Auswärtssieg in Würzburg präsentiert sich das Team in allen Mannschaftsteilen deutlich verbessert.

Ein kleiner Fan war zum Training erschienen. In der einen Hand hielt er ein Handy, in der anderen ein Trikot des KFC Uerdingen. Kevin Großkreutz schlenderte gerade vorbei, der Bitte nach einem Erinnerungsfoto kam der 30-Jährige gerne nach. Auch Manuel Konrad sollte mit aufs Bild. Alles kein Problem. Im Handumdrehen war ein Foto gemacht am Rande des Trainings am Sonntag.

Die Reservisten und Einwechselspieler von Samstag rannten und spielten auf dem Kleinfeld nebenan. Als sich die ersten dann um kurz nach 11 Uhr auf den Heimweg machten, übte Khalil Mohammad noch Freistöße. Es herrschte entspannte Stimmung an der Grotenburg nach dem 2:0-Sieg in Würzburg vom Samstag, der die Befürchtungen eines Fehlstarts ad acta gelegt hat. Die Mängel, die die Uerdinger noch beim 1:3 gegen Unterhaching offenbart hatten, waren im Stadion am Dallenberg verflogen.

Die Umstellungen in der Mannschaft zahlten sich aus

Die Umstellungen, die Trainer Stefan Krämer vorgenommen hatte, erzeugten die gewünschte Wirkung. Kevin Großkreutz ersetzte Alexander Bittroff als rechter Verteidiger, Tanju Öztürk verdrängte Dennis Daube aus dem defensiven Mittelfeld. Ali Ibrahimaj setzte offensiv die Akzente, die Krämer sehen wollte – beim 1:0 nach einem Ein-Kontakt-Zuspiel Maximilian Beisters behielt der 26-Jährige die Ruhe vor Würzburgs Torwächter Patrick Drewes.

Stabil in der Defensive, die eigenen wenigen Chancen zu zwei Treffern genutzt. Das nötigte auch dem Gegner Respekt ab. Kickers-Kapitän Sebastian Schuppan befand: „Uerdingen hat uns gezeigt, wie man effizient spielt. Sie haben unsere Fehler eiskalt bestraft.“ Auch Krefelds Mittelfeldspieler Manuel Konrad war angetan von der Gesamtleistung der Mannschaft: „Wir haben uns deutlich verbessert. Nach dem Unterhaching-Spiel war die Ernüchterung groß. Wir waren danach sehr ehrlich zueinander.“ Tanju Öztürk lieferte an der Seite Konrads eine gute Leistung ab. Krämer: „Er hat das strategische Geschick, körperliche Präsenz und das Gespür für die Räume.“ Konrad: „Die Ordnung war wichtig. Wenn wir vorne draufgehen, sind die Räume dicht, die zweiten Bälle landeten bei uns. Fußballerisch hatten wir klare Vorteile.“ Trainer Krämer sprach von „guten Abständen, Ballbesitzzeiten, der nötigen Aggressivität und einer guten Effektivität“, die er gesehen hatte. Er war zufrieden mit der Mannschaftsleistung. Das Team hatte dem Gegner bis auf zwei oder drei Ausnahmen keine Torchancen gewährt, stand wesentlich kompakter als zuletzt. Konrad sagte: „Wir sind mit der richtigen Einstellung und Zweikampfhärte zur Sache gegangen. Sonst hat man in der 3.Liga keine Chance.“ Und vorne stachen Ibrahimaj und Oguzhan Kefkir zu.

Kevin Großkreutz sorgte für Stabilität in der Abwehr

Großkreutz, den die Kameras das eine oder andere Mal in Nahaufnahme zeigten, wie er in der Hitze von Würzburg die Zähne fletschte, an seine körperlichen Grenzen ging, nach einem Zweikampf auch erst einmal auf die Knie sank, bot eine gute Leistung. Krämer hatte nach Trainingseindrücken entschieden, den 30-Jährigen als Rechtsverteidiger aufzustellen. „Kevin hat die Viererkette stabilisiert. Er ist ballsicher und sollte im Aufbauspiel auch den einen oder anderen Ball in die Spitze spielen.“ Körperlich, so Krämer, arbeite sich der Weltmeister von 2014, der nach seiner späten Verpflichtung nur die Hälfte der Vorbereitung mitgemacht hatte, von Spiel zu Spiel an seine 100 Prozent Fitness heran. Die Position als Rechtsverteidiger ist Großkreutz nicht fremd. Schon in Darmstadt oder Stuttgart half er dort aus. Diese Formation sei auch für Mittwoch denkbar, so Krämer: „Ob daraus eine Dauerlösung wird, muss man abwarten.“