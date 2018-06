Ali Ibrahimaj wechselt aus Sandhausen zu den Blau-Roten. Auch Khalil Mohammad kommt.

Der KFC Uerdingen hat vor dem Trainingsauftakt am Montag seine Zugänge sechs und sieben präsentiert. Für das defensive Mittelfeld kommt der 26-jährige Khalil Mohammad aus Wiedenbrück, den Trainer Stefan Krämer wegen dessen Zweikampfstärke schon ausdrücklich lobte.

Der Defensivmann kam in der abgelaufenen Spielzeit auf 21 Einsätze in der Regionalliga West. Und auch im Offensivbereich hat sich der Aufsteiger noch einmal breiter aufgestellt.

Ibrahimaj absolvierte sechs Spiele in der vergangenen Zweitligasaison

Der Deutsch-Albaner Ali Ibrahimaj, der in der abgelaufenen Saison beim Zweitligisten SV Sandhausen auf sechs Einsätze gekommen war, kein Spiel davon jedoch über 90 Minuten bestritt, erhöht das Repertoire des Trainers Krämer und die Dichte im Angriffsspiel.

Auch in der zweiten Mannschaft der Mannheimer spielte er in der vergangenen Spielzeit in fünf Partien in der Oberliga Baden-Württemberg. Der 26-Jährige wurde als Rechtsaußen vorgestellt, kann aber auch variabel in der Offensive eingesetzt werden, auch auf den Flügeln. Stark ist er mit beiden Füßen.

Mit 27 Spielern steigen die Krefelder am Montag ab 11 Uhr an der Grotenburg also ins Training ein. Leon Binder, Charles Takyi, Kevin Pino Tellez und Christian Müller können den Verein verlassen. Bei Patrick Ellguth ist die Entscheidung der Vertragsverlängerung noch nicht gefallen. Trainer Stefan Krämer hat die „Hausaufgaben“ seiner Spieler, also das individuelle Laufprogramm, in der Pause beobachtet und geht mit guten Dingen in die Vorbereitung: „Die Spieler haben eher mehr gemacht als zu wenig.“

Ende Juni steht der erste Test gegen den Bonner SC an

Die guten läuferischen Grundlagen, die mit Pulsuhren digital übertragen wurden, setzt der 51-Jährige voraus: „Wir haben keine Zeit mehr, um Grundlagen nachzuholen. Vom ersten Tag an wird es Fußball-spezifisch losgehen.“

Das Team wird erst einmal eine Woche in der Heimat trainieren, am 30. Juni steht der erste Test gegen den Bonner SC an. Ab dem 11. Juli fliegt die Mannschaft für sieben Tage ins Trainingslager nach Hopfgarten in Österreich, wo Tests gegen FK Ufa (5. Juli) und FK Pribram (9. Juli) anstehen.