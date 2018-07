Beim 2:2 im ersten Testspiel von Drittligist KFC beim Bonner SC zeigen die Zugänge, dass sie echte Verstärkungen werden können.

Eine schöne Kombination, schnell über rechts vorgetragen – so würden sich die Verantwortlichen von Drittligist KFC Uerdingen die Bilder in der kommenden Saison malen, wenn sie es denn könnten.

Stefan Aigner flankt von rechts in den Strafraum, Lucas Musculus köpft den Ball am ersten Pfosten ins Tor zur 2:1-Führung. So könnte es im Idealfall laufen, wenn in vier Wochen die ersten Punkte in der 3. Liga verteilt werden. Dass die Krefelder ausnahmsweise einmal nicht gewonnen haben, nach zuletzt zwölf Siegen in Folge, die in den Aufstieg mündeten, das lag am Kunstschuss des Bonners Gordon Addai, der in der Schlussphase einen Strafstoß im Tor von Robin Benz zum 2:2 unterbrachte, der sich die 90 Minuten in Bonn mit René Vollath teilte.

Robert Müller spielt als Einziger über die volle Distanz

Trainer Stefan Krämer setzte im ersten Testspiel gegen den Regionalligisten bis auf die verletzten Christopher Schorch (Wunde am Fuß), Maurice Litka (Schulter) und die angeschlagenen Manuel Konrad (Rückenschmerzen) und Johannes Dörfler (muskuläre Probleme) alle Akteure ein. Der neue Innenverteidiger Robert Müller war der einzige Spieler im Aufgebot, der über die volle Distanz spielen musste – in der Mittagshitze des Bonner Nordparks. Alle anderen Uerdinger erhielten 45 Minuten Zeit, sich zu präsentieren. „Wir mussten zwei Zehner-Teams stellen, Robert hat es dann halt getroffen“, sagte Krämer.

Der Sechser Dennis Daube hat auch Qualitäten in der Offensive

In der ersten Hälfte versuchten sich Oguzhan Kefkir und Ali Ibrahimaj auf den Flügeln, wechselten auch mal die Seiten, der Neue Ibrahimaj blieb insgesamt unauffällig in einer Mannschaft, der in den ersten 45 Minuten die große Torgefahr fehlte. Dennis Daube, der neue Mann für das defensive Mittelfeld, spielte neben Tanju Öztürk, ließ erkennen, dass auch er durchaus offensiv mitdenkt und Läufe in die Tiefe macht. Einen Pass des Stürmers Marcel Reichwein in den Strafraum erlief ausgerechnet Daube. Einen Ertrag aber gab es nicht. Reichwein scheiterte zudem in guter Abschlussposition an Bonns Torwart Alexander Monath – das hätte das 1:1 sein können. Die Führung hatte der beste Bonner, Daniel Somuah, nach einem Ballverlust per Fernschuss über Vollath hinweg aus 25 Metern erzielt.

Stefan Aigner bereitet mit einer Flanke das 2:1 vor

Viele Flanken, aber keine Abnehmer – das passte auch in Durchgang zwei ins Bild. Stefan Aigners Zuspiele und Laufwege harmonieren noch nicht mit denen seiner Mitspieler, was der frühen Phase der Vorbereitung geschuldet ist, seine Flanke zum 2:1 ausgenommen. Der neue defensive Mittelfeldspieler Khalil Mohammad, hinten wenig gefordert, zeigte Ansätze, was die Mannschaft auch in Zukunft im Angriffspiel von ihm erwarten kann. Auch Mohammad kann mit dem Ball bis tief in die gegnerische Hälfte eindringen, Flanken schlagen, auf engem Raum kombinieren.