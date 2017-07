Uerdingen. Christopher Schorch hat schon für den 1. FC Köln gespielt. Damals, als er das Abenteuer Real Madrid beendet hatte, um in der Bundesliga wieder Fuß zu fassen. Im Juli 2009. Aber nicht nur für ihn wird es am Freitag ein wenig wieder nach Bundesliga-Fußball riechen in der Grotenburg – wenn auch nur für 90 Minuten. Der dreifache Deutsche Meister und viermalige Pokalsieger aus der Domstadt ist zu Gast beim KFC Uerdingen. Los geht es um 19 Uhr.

Der Gegner

Die Kölner bestreiten am Wochenende gleich zwei Testspiele. Am Freitag gegen den KFC, am Sonntag bei Eintracht Braunschweig. In den vergangenen Tagen war der FC im Trainingslager in der Steiermark. Der Bundesliga-Fünfte der Vorsaison kommt ohne den nach China abgewanderten Stürmer Anthony Modeste. Trainer Peter Stöger möchte seinem Kader nach einer intensiven Trainingswoche offenbar genügend Spielzeit ermöglichen. Auf der Vereinshomepage sagt er: „Es könnte sein, dass wir unsere Spieler auf die beiden Spiele aufteilen.“ Stammtorwart Timo Horn wird nach Auskunft der FC-Pressestelle jedoch mit nach Krefeld reisen. Alt Torwarttrainer fungiert der ehemalige Uerdinger Keeper Alexander Bade, der von 1994 bis ’98 im Krefelder Tor stand. Neben Schorch haben auch Timo Achenbach, Leon Binder und Stürmer Lucas Musculus (beide U21) eine FC-Vergangenheit.

Organisation

Der KFC rechnet am Freitag mit bis zu 5000 Zuschauern. Das Fassungsvermögen der Grotenburg beträgt derzeit etwa 14 000 Plätze. 3000 Karten waren bis Donnerstag im Vorverkauf vergriffen. Die Abendkasse öffnet um 17 Uhr. Wegen des erhöhten Zuschaueraufkommens wird der Club auch das Ordner- und Sicherheitspersonal aufstocken. „Es handelt sich aber nicht um ein Risikospiel“, sagt KFC-Sprecher Timon Ufermann. Für die Gästefans wird die Nordtribüne geöffnet. Sie gelangen durch den Eingang Violstraße ins Stadion. Die Heimfans nehmen auf der Süd- und Westtribüne Platz. Die Preise belaufen sich zwischen acht und zwölf Euro. Kinder bis sechs Jahre haben freien Eintritt.

Bilanz

In 33 Vergleichen gingen die Uerdinger sieben mal als Sieger vom Platz. Daneben gab es zehn Remis und 16 Niederlagen.