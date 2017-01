Tickets sind limitiert, sofort erhältlich und kosten 1905 Euro.

Krefeld. Der Fußball-Oberligist KFC Uerdingen bietet seinen Fans nun eine Dauerkarte auf Lebenszeit an. Dieses Ticket ist unabhängig der Ligenzugehörigkeit verwendbar und für Steh- und Sitzplätze gültig. Allerdings ist sie personenbezogen und nicht übertragbar. Sie ist nur in Verbindung mit einem Lichtbildausweis gültig. Die Stückzahl ist auf 111 Exemplare begrenzt – anlässlich des 111-jährigen Bestehens des Vereins. Die Dauerkarte kostet 1905 Euro, das Gründungsjahr des Clubs. Es lägen bereits einige Vorbestellungen vor, teilte der KFC mit. Die Geschäftsstelle am Dießemer Bruch 100a ist dienstags und mittwochs von 9 bis 17 Uhr geöffnet, am Donnerstag von 9 bis 18 Uhr.