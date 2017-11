Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase und der mehr als zehnminütigen verletzungsbedingten Unterbrechung blieb die Begegnung von Regionalligist KFC beim WSV bis zur Pause ohne Höhepunkte. Der Gast hatte in den ersten 45 Minuten wenige Offensivaktionen, stand in der Abwehr aber sicher und hielt die Angriffe der Wuppertaler in Grenzen. Nach der Pause wurden die Krefelder ab Mitte der zweiten Hälfte immer druckvoller, ließen aber die ganz große Gefahr im gegnerischen Strafraum noch nicht aufblitzen. Wieder sah es lange nach einem 0:0 aus. Kapitän Mario Erb war aber nach einer Ecke des eingewechselten Jan Holldack zur Stelle, traf mit einem Kopfball aus dem Getümmel. Trainer Michael Wiesinger sagt: „Das Ziel war es, Tabellenführer zu bleiben. Ich bin heilfroh, dass wir drei Punkte geholt haben. Dass es nach einem Standard war, freut mich umso mehr.“ anle