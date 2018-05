Vor 24 Jahren spielte Bayer 05 Uerdingen bei Waldhof Mannheim – verlor 0:2, und feierte dennoch ausgelassen den Aufstieg in die Bundesliga.

Nach der Niederlage, die den Aufstieg brachte, begann in Mannheim der Jubel der Unterlegenen. Das klingt absurd, und ist es auch, aber die Konstellation machte es möglich, damals vor 24 Jahren.

Es war ja kein Endspiel wie es am Sonntag eins sein wird für eine Uerdinger Mannschaft am selben Ort gegen denselben Klub, sondern das Finale einer Zweitligasaison. Die Vorarbeit in den Wochen zuvor zerstörte auch dieses 0:2 gegen den SV Waldhof nicht mehr, Rang zwei im Abschlussklassement reichte für den Einzug in die Bundesliga.

Friedhelm Funkel feiert seinen zweiten von jetzt sechs Aufstiegen

Also durfte der Clan von Bayer 05 Uerdingen an jenem 11. Juni im Carl-Benz-Stadion alles auf einmal und mit unterschiedlichen Ästhetik-Wertungen: sich enthemmen, feiern, schreien bis singen, tanzen, schunkeln und natürlich viel Alkohol trinken. Das alles begann in Teilen schon auf dem Platz, setzte sich dann aber verschärft und mit einer hübschen Mischung in der Bayer-Kabine fort. Friedhelm Funkel kam dort auch bald vorbei, es war erst sein zweiter von nun schon sechs Bundesliga-Aufstiegen, gehüllt hatte er sich in die damals beliebte Trainingsanzug-Ballonseide.

Auch Vorsitzender Manfred Gallus entkommt der Sektdusche nicht

Die Kabinen-Tür war offensiv geöffnet, und nicht nur der Trainer wurde Zeuge einer Party von zunehmend entblößten Fußballspielern, die sich den Inhalt von Sektflaschen mit dem Bayer-Emblem als Etikett in den Mund, die Haare, den Nacken und über ihre Oberkörper jagten, alles schön sprudelnd und mit hoher Geschwindigkeit. Auch Funkel bekam reichlich Schaumwein über Haar und Bart gegossen. Eine Sektdusche erhielt zudem der in die Kabine spazierende damalige erste Vorsitzende. Manfred Gallus wurde stehend in das klebrige Getränk getaucht, mit entsprechenden Folgen für seinen schicken Anzug.

Zeugwart Hennes Strater verwandelt sich in Sekt-Hydra

Erstaunlicherweise bestand insgesamt kein Sekt-Mangel, denn Zeugwart Hennes Strater schaffte es immer wieder, ungesehen und unbemerkt für Nachschub zu sorgen. Er schien sich in eine Art Sekt-Hydra verwandelt zu haben: Eine Flasche ist leer, zwei neue sind da. Etwas aber fehlte zunächst noch, und zwar die von der Kreis- bis zur Zweiten Liga beliebteste Aufstiegsflüssigkeit, das Bier. Es wurde schließlich von einer Delegation aus der fränkischen Heimatgemeinde des Verteidigers Helmut Rahner in Form von Bockbier geliefert.