Stürmer erzielt den Ausgleich zum 4:4 im Derby gegen VfL Tönisberg.

Fußballfan, was willst du mehr! Acht Treffer in einem Derby und dann noch eine Punkteteilung, mit der beide Teams eigentlich gut leben können. 4:4 endete das Bezirksliga-Duell zwischen dem VfB Uerdingen und dem VfL Tönisberg. Uerdings Trainer Stefan Rex war mit dem Ergebnis zufrieden und sagte: „Es war ein leidenschaftlich geführtes Derby mit wechselnden Führungen. Offensiv haben beide Teams guten Fußball gespielt. In der Defensive haben beide Teams Schwächen offenbart.“

Trainerkollege Karl-Heinz Himmelmann war mit dem Ergebnis nicht zufrieden: „Wenn man auswärts vier Tore schießt, dann muss man drei Punkte mitnehmen.“ Vom Anpfiff weg berannten beide Mannschaften das Tor des Gegners, erspielten sich zahlreiche Chancen. Jonas Kremer eröffnete den Torreigen für den VfB mit dem 1:0. Danach wirkte Tönisberg munterer, drehte durch die Treffer von Robin Fuhrmann sowie Zugang Daniel-Richard Franken den Spieß zum 2:1 um.

Tönisberg-Trainer Himmelmann beklagt „dumme Gegentreffer“

Nun waren die Uerdinger am Zug, erkämpften sich durch die Tore von Maurizio Garau Serra und Dogukan Bayrak einen 3:2-Vorsprung. Erneut übernahmen die Berger aber die Regie mit den Treffern von Tolga Dügencioglu und Niklas Jahny. Doch der VfB hat in der Vergangenheit schon häufiger sein Kämpferherz gezeigt, ließ sich nicht entmutigen. Der erfahrene Heimkehrer Jonas Kremer sorgte mit dem 4:4 für sehr viel Freude bei den Fans am Uerdinger Rundweg. Himmelmann sagte: „Das waren insgesamt dumme Gegentreffer. Wir hätten auch noch einige Tore mehr schießen müssen und wären dann als Sieger vom Platz gegangen.“ Rex widersprach dem und meinte: „Das 4:4 geht am Ende in Ordnung.“

Mit leeren Händen stand der SSV Grefrath da. Beim 0:1 gegen den SV Schwafheim waren die Grefrather zwar optisch überlegen. Das wichtige Tor zum Sieg schossen aber die Gäste durch +Gabriel Derkx im zweiten Abschnitt.