Die Leichtathletin des SC Bayer Uerdingen siegte beim Seidenraupen-Cross über die kurze Distanz, ebenso Lohse über die lange.

Rund 450 Finisher, so viele wie nie zuvor, jede Menge zufriedene Gesichter und ein Streckenrekord: Der Seidenraupen-Cross 2017 war ein voller Erfolg. Und das trotz des schlechten Wetters – Dauerregen hatte die Wege im Hülser Bruch über Nacht aufgeweicht und zu einer Rutschpartie gemacht. Glücklicherweise gab es nur zwei leichte Verletzungen.

Esther Jacobitz: Eigentlich habe ich mich gar nicht so angestrengt

Unter den zahlreichen Läufern, die teils abgekämpft, aber glücklich, das Ziel auf dem Sportplatz am Hölschen Dyk erreichten, strahlte Esther Jacobitz am meisten: Ihr gelang nicht nur der Gesamt-Sieg beim Sechs-Kilometer-Lauf, sondern auch ein Streckenrekord. In 24:54 Minuten ließ sie sowohl die weibliche Konkurrenz hinter sich, als auch alle Männer. „Eigentlich habe ich mich gar nicht so sehr angestrengt“, sagte sie kurz nach dem Zieleinlauf.

Christian Kock gewann in der Kategorie des vermeintlich starken Geschlechts in 26:57 Minuten – und rauschte direkt nach der Siegerehrung den 13 Minuten vorher gestarteten 16 Kilometer-Läufern hinterher. Da war natürlich die Spitze um die beiden bisherigen Sieger Magnus Gödiker (2013/2016) und Christoph Lohse (2014/2015) schon längst enteilt – zwar nicht „über alle Berge“, aber zumindest ein paar Kilometer. Die beiden waren erneut die schnellsten Läufer im Feld, nur Timo Schaffeld konnte mithalten. Kurz nach der 14-Kilometer-Marke zündete Lohse noch einmal den Turbo, setzte sich von Schaffeldt ab, stellte die Weichen auf seinen insgesamt dritten Sieg, diesmal in 58:54 Minuten. Schaffeld kam in 59:09 Minuten wenige Sekunden und ebenfalls unter einer Stunde nach ihm ins Ziel, Magnus Gödiker wurde Dritter (1:00:29 Std.).

Die Aktiven des TuS Oedt gewannen Mannschaftswertung

Ihren ersten Sieg im Hülser Bruch holte sich Rike Westermann. Sie musste sich vor zwei Jahren noch knapp der Luxemburgischen Läuferin Martine Nobili geschlagen geben, konnte diesmal der Konkurrenz aber enteilen. Ihre Zeit von 1:06:58 Stunden liegt nur eine halbe Minute über Nobilis Bestmarke, es folgten Silke Optekamp (1:09:39 Std.) und Vorjahres-Siegerin Jule Nicolaus (1:12:24 Std.). Über den Sieg in der Mannschaftswertung freute sich der TuS Oedt.