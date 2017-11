Krefeld. Die HSG Krefeld wird im Jahr 2018 nicht mehr von Cheftrainer Olaf Mast betreut. Der Trainer habe die HSG-Geschäftsführung aus privaten und beruflichen Gründen um eine sofortige Beendigung der ursprünglich bis zum Sommer 2018 datierten Vereinbarung gebeten, wie der Verein am Mittwoch mitteilte. Man trenne sich in Freundschaft, lassen Trainer und Verein verlautbaren.

„Ich war seit der Geburtsstunde der HSG mit viel Engagement, Leidenschaft und Herzblut dabei – es war eine tolle Zeit. Ich wünsche der Mannschaft und dem Club für den erfolgreich eingeschlagenen Weg nur das Allerbeste“, sagt Olaf Mast.

Ob Mast dem Handball in irgendeiner Form weiter erhalten bleiben wird, läßt er bisher offen. „Der Handballsport in meiner Geburtsstadt liegt mir nach wie vor sehr am Herzen und das wird auch künftig so bleiben. Sportlich haben wir Höhen und Tiefen gehabt. Der inzwischen eingeleitete Umbruch mit dem Umzug in die Glockenspitzhalle verlief bis auf die Niederlagen in Minden und Menden bisher erfolgreich“, so der scheidende Coach.

Die Geschäftsführung der HSG Krefeld wird dem Wunsch des Trainers entsprechen und den laufenden Vertrag auflösen. „Olaf war zusammen drei Jahre bei Adler, zwei Jahre bei Uerdingen und ist im fünften.Jahr bei der HSG Krefeld – wir arbeiten also nahezu seit 10 Jahren zusammen. Olaf hat unbestritten hohe Verdienste. Wir haben ihn gebeten die Hinrunde zu Ende zu machen, um Zeit für eine neue Lösung zu haben", so die beiden Geschäftsführer Thomas Wirtz und Manfred Fothen.