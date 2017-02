Der Linksaußen entscheidet das Derby für den TV Korschenbroich – in der neuen Saison spielt er aber für die HSG Krefeld.

Krefeld. Max Zimmermann ist mit 148 Toren der beste Torjäger der 3. Handball-Bundesliga. Im Derby erlebte der 25-Jährige eine Sternstunde in seiner Handballkarriere. Der Kapitän des TV Korschenbroich erzielte zehn Tore beim 30:29-Erfolg im Niederrheinderby gegen die HSG Krefeld und markierte sieben Sekunden vor dem Schlusspfiff den Siegtreffer. Einziger Trost für die HSG: Linksaußen Zimmermann spielt in der nächsten Saison für die Krefelder.

Zimmermann: „Brauche ein gutes Umfeld, mit gutem Teamgeist“

Zimmermann ist ein Spieler, der Emotionen im Spiel braucht, der eine Mannschaft mitreißen kann. Zimmermann: „Ich werde bis zum letzten Spiel alles für den TVK geben. Mein Wechsel nach Krefeld ist noch Zukunft, aber ich war schon immer gegen Krefelder Teams besonders motiviert, zumal ich bei Adler Königshof in der 3. Liga gespielt habe.“

Auf seinen Stationen in Dormagen, Rheinhausen, Königshof und Korschenbroich hat Zimmermann viel Erfahrung gesammelt. „Mir lagen Angebote aus der zweiten und dritten Liga vor. Doch ich habe in Krefeld unterschrieben, weil nicht nur das Geld zählt. Ich brauche ein gutes Umfeld, mit gutem Teamgeist, wo ich nach dem Training mit meinen Mitspielern einen Kaffee trinken kann oder nach dem Spiel einen Sieg feiere.“ Der Wechsel nach Krefeld ist Zimmermann nicht leichtgefallen, doch die fehlende sportliche Perspektive in Korschenbroich gab den Ausschlag. „Wir haben im Sommer in Krefeld ein attraktives, sportlich ambitioniertes Team beisammen. Nur mit zwei Spielern dort habe ich noch nicht zusammengespielt. Ich würde gern oben mitspielen.“