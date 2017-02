HSG-Coach Olaf Mast will am Sonntag gegen Schlusslicht SG Ratingen einen Heimsieg seiner Mannschaft sehen.

Die Krefelder Drittliga-Handballer haben aus neun Heimspielen sieben Punkte geholt. Gegen das Schlusslicht sollen zwei weitere her.

Krefeld. Drittligist HSG Krefeld will am Sonntag (17 Uhr) gegen Schlusslicht SG Ratingen in der Königshofer Sporthalle unbedingt seine desaströse Heimbilanz aufpolieren. Aus neun Spielen holte das Team von Trainer Olaf Mast schlappe sieben Punkte. Doch die Gastgeber sind vorgewarnt, denn schon gegen das ehemalige Schlusslicht Langenfeld gab es die letzte Heimniederlage, danach setzte der Aufsteiger zur Aufholjagd an.

Spielertrainer beim Gegner ist Simon Breuer, Bruder von David Breuer, der bis vor wenigen Wochen noch als Aushilfsspieler bei der HSG aktiv war. Auf dem Spielfeld nicht zu sehen sein wird auf Ratinger Seite Damian Janus. Der 26-jährige Duisburger, den die HSG für die kommende Saison verpflichtet hat, zog sich eine Schulterverletzung zu, wurde bereits operiert und wird dem Abstiegskandidaten aus Ratingen in dieser Saison nicht mehr zur Verfügung stehen. Für die HSG nicht mehr aktiv ist der dritte Torhüter, Dean Christmann. Denn Stammverein TuSEM Essen plant den Nachwuchstorwart aus Verletzungsgründen nun für seine Zweitligamannschaft ein. Die Krefelder werden wohl nicht mehr von seinem Zweitspielrecht profitieren können.

So wird nach über zwei Monaten Verletzungspause der etatmäßige Keeper Philipp Ruch zumindest wieder auf der Bank Platz nehmen. Linksaußen Mark Pagalies hat dagegen bereits einen neuen Verein für die kommende Saison gefunden. Der 25-Jährige, der seinen Vertrag bei der HSG aus beruflichen Gründen nicht verlängert hat, wird in der nächsten Spielzeit für den Nordrhein-Regionalligisten VfB Homberg aktiv. Dort wird Ex-Nationalspieler Achim Schürmann, jetzt noch beim TV Aldekerk in Diensten, im Sommer neuer Trainer.