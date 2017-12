Handball-Drittligist strebt Klarheit in der Trainerfrage an.

Die Planungen für die neue Saison haben bei Handball-Drittligist HSG Krefeld bereits begonnen. Nach dem Rücktritt von Manfred Fothen werden die freigewordenen Aufgabengebiete auf die vorhandene Crew um Thomas Wirtz, Ralf Leopold, André Schicks und Hubertus Grunow verteilt. Damit ist auch im operativen Geschäftsalltag Kontinuität gewahrt.

Ronny Rogawska ist der Top-Favorit auf den Trainerjob

Aktuell treibt die HSG neben der Planung für die Rückrunde auch die Kaderplanung für die kommende Spielzeit voran. Die Trainerposition, so Geschäftsführer Thomas Wirtz, stehe dabei ganz oben auf der Prioritätenliste. Kurz nach dem Jahreswechsel will die HSG den neuen Trainer, der das Team ab dem Sommer 2018 betreut, präsentiert. Heißester Kandidaten auf den Job ist Ronny Rogawska (Foto), der im Sommer beim TV Korschenbroich aufhört. Bis dahin trainiert Dusko Bilanovic die Mannschaft, wird danach zurück in seine norddeutsche Heimat gehen. Mit dem Start unter Bilanovic sind die HSG-Verantwortlichen sehr zufrieden. So steigt langsam die Vorfreude auf die Rückrunde. Das erste Heimspiel im neuen Jahr ist am 20. Januar um 19 Uhr in der Glockenspitzhalle gegen die Bergischen Panther.