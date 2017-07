Krefeld. Am 27. August startet die neue Spielzeit der Seidenstädter Handballer in der 3. Bundesliga West. Unter dem Begriff "Die Eagles" und den Umzug in die Spielstätte am Glockenspitz kämpfen die Schwarz-Gelben Handballer künftig um Punkte. Mit dem Spielplan ist nun auch der letzte wichtige Punkt für den sportlichen Ablauf der neuen Saison veröffentlicht. Für die Krefelder geht es gleich mit einem Sonntagsspiel, am 27. August um 16.00 Uhr, gegen die Ahlener SG los.

Nach einem weiteren Sonntagsheimspiel am 10. September um 16.00 Uhr gegen die SG Schalksmühle Halver geht es mit einem Freitagsheimspiel am 22. September um 20.00 Uhr gegen den TSV Bayer Dormagen weiter. Danach finden alle Heimspiele Samstagabend immer um 19.00 Uhr statt. Auch die Terminierungen für die Auswärtsspiele sind nun abgeschlossen und veröffentlicht.

Heimspiele (Glockenspitzhalle):

Samstag 19.08.2017 18.00 Uhr HSG Krefeld vs. Bevo H.C. (Niederlande) - Freundschaftsspiel

Sonntag 27.08.2017 16.00 Uhr HSG Krefeld vs. Ahlener SG

Sonntag 10.09.2017 16.00 Uhr HSG Krefeld vs. SG Schalksmühle Halver Handball

Freitag 22.09.2017 20.00 Uhr HSG Krefeld vs. TSV Bayer Dormagen

Samstag 30.09.2017 19.00 Uhr HSG Krefeld vs. HSG Handball Lemgo II

Samstag 14.10.2017 19.00 Uhr HSG Krefeld vs. TV Korschenbroich

Samstag 04.11.2017 19.00 Uhr HSG Krefeld vs. TuS Volmetal

Samstag 18.11.2017 19.00 Uhr HSG Krefeld vs. OHV Aurich

Samstag 25.11.2017 19.00 Uhr HSG Krefeld vs. VfL Gummersbach II

Samstag 20.01.2018 19.00 Uhr HSG Krefeld vs. HSG Bergische Panther

Samstag 03.02.2018 19.00 Uhr HSG Krefeld vs. TSV GWD MInden II

Samstag 03.03.2018 19.00 Uhr HSG Krefeld vs. TuS Ferndorf

Samstag 17.03.2018 19.00 Uhr HSG Krefeld vs. Leichlinger TV

Samstag 24.03.2018 19.00 Uhr HSG Krefeld vs. SG Menden Sauerland Wölfe

Samstag 14.04.2018 19.00 Uhr HSG Krefeld vs. Longericher SC

Samstag 05.05.2018 19.00 Uhr HSG Krefeld vs. ATSV Habenhausen

Auswärtsspiele:

Sonntag 03.09.2017 17:00 Uhr HSG Bergische Panther vs. HSG Krefeld

Sonntag 17.09.2017 17:00 Uhr TSV GWD Minden II vs. HSG Krefeld

Samstag 07.10.2017 19:30 Uhr TuS Ferndorf vs. HSG Krefeld

Samstag 21.10.2017 19:00 Uhr Leichlinger TV vs. HSG Krefeld

Samstag 28.10.2017 19:00 Uhr SG Menden Sauerland Wölfe vs. HSG Krefeld

Samstag 11.11.2017 16:00 Uhr Longericher SC vs. HSG Krefeld

Samstag 09.12.2017 20:00 Uhr ATSV Habenhausen vs. HSG Krefeld

Samstag 13.01.2018 16:00 Uhr Ahlener SG vs. HSG Krefeld

Samstag 27.01.2018 19:30 Uhr SG Schalksmühle Halver Handball vs. HSG Krefeld

Mittwoch07.02.2018 20:00 Uhr Bayer Dormagen vs. HSG Krefeld

Samstag 17.02.2018 18:00 Uhr HSG Handball Lemgo II vs. HSG Krefeld

Samstag 10.03.2018 19:30 Uhr TV Korschenbroich vs. HSG Krefeld

Samstag 07.04.2018 19:45 Uhr TuS Volmetal vs. HSG Krefeld

Sonntag 22.04.2018 17:00 Uhr OHV Aurich vs. HSG Krefeld

Samstag 28.04.2018 18:00 Uhr VfL Gummersbach II vs. HSG Krefeld