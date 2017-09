Krefeld. Rund vier Wochen vor dem Start in die neue Saison in der 3. Handball Bundesliga-West haben die Spieler der HSG Krefeld die medizinischen Tests im Malteser Krankenhaus St. Josefshospital in Krefeld-Uerdingen absolviert. Die Spieler wurden dabei im 25-Minuten-Takt von Dr. Martin Wazinski und seinem Team untersucht. Dabei standen ein Ausdauertest sowie orthopädische Untersuchungen auf dem Programm. Die medizinischen Untersuchungen begannen bereits freitags mit Kapitän Marcel Görden und endeten samstags mit Neuzugang Damian Janus. Im Vorfeld standen bereits die kardiologischen Untersuchungen auf dem Programm.

Die HSG Krefeld baut mit der Klinik für Sportmedizin am St. Josefshospital und fysioconcept auf eine neue Partnerschaft. Dazu zählen alle leistungsdiagnostischen Untersuchungen vor und nach Beendigung der Saison.

Neue Partner im Club100 der Eagles

Die HSG Krefeld begrüßt zwei neue Club 100 Partner. Mit der Firma Gehlings Bausysteme, die auf der Inrather Strasse kurz vor dem Ortsteil Hüls ihre Firmenzentrale hat, haben die Eagles einen Partner im Bereich Bausysteme hinzugewonnen.

Mit der Firma EP-Plan aus dem Ortsteil Krefeld-Bockum stösst ein Anbieter für Sonnenschutzsysteme aller Art zu der HSG Krefeld.