Krefeld. Vor über 500 Zuschauern hat sich die Mannschaft von Trainer Olaf Mast am Sonntag im Spitzenspiel am 3. Spieltag in der heimischen Glockenspitzhalle durchgesetzt. Am Ende hieß es 29:25 (15:11) gegen die SG Schalksmühle-Halver.

Die Eagles begannen konzentriert mit guten Aktionen. Die Sauerländer fielen mit einer aggressiven Spielweise auf, aber brachten die Gastgeber nicht aus dem Tritt. Mit teilweise bis zu 5 Toren Vorsprung brachten die Schwarz-Gelben das Spiel mit einem Sieg letzlich ungefährdet ins Ziel.

Tim Gentges erhielt kurz vor der Halbzeitpause die blaue Karte. Der Spielmacher hatte sich nach zwei rüden Attacken lautstark beschwert und wurde von den Schiedsrichtern mit der roten Karte des Felde. Anschließend erhielt er noch zusätzlich die blaue Karte, die voraussichtlich eine Sperre nach sich ziehen wird.

Das nächste Spiel findet am kommenden Sonntag bei der GWD Minden II statt. Das nächste Heimspiel steigt am 22.09.2017 gegen den Tabellennachbarn Bayer Dormagen um 20 Uhr in der Glockenspitzhalle. Zu diesem Derby werden weit über 1000 Besucher erwartet.