Rückraumspieler Jonas Vonnahme und Rechtsaußen Philipp Liesebach kommen zur neuen Saison. Folgt auch Simon Ciupinski?

Krefeld. Der Kader der HSG Krefeld erhält für die kommende Drittliga-Saison ein völlig neues Gesicht. Nur acht Spieler aus dem jetzigen Team bleiben übrig, gleich neun Akteure wechseln ihr Trikot und spielen zukünftig für die Schwarz-Gelben. Zwei Zugänge stellte die HSG am MIttwoch vor. Damit bleiben zwei weitere Kaderplätze jedoch offen. Bei dem dritten Torwart, für den „mehrere Optionen geprüft werden“, so HSG-Geschäftsführer Thomas Wirtz, könnte es sich nach Informationen der WZ aus dem Umfeld von Eintracht Hagen um den 28-jährigen Simon Ciupinski handeln.

Der Zweitliga-erfahrene Spielmacher, der schon für TuSEM Essen und den TV Korschenbroich spielte, wäre eine weitere herausragende Verstärkung. Noch vor dem Hagener Sieg in Krefeld hatte die Eintracht erklärt, zukünftig nicht mehr auf Ciupinski zu setzen. Wirtz bestätigte auf Anfrage der WZ zwar eine weitere Vertragsunterzeichnung, wollte aber keinen Namen nennen.

Vonnahme ist in Fredenbeck zum Führungsspieler geworden

Neuester, bestätigter Fang, ist dagegen Jonas Vonnahme vom VfL Fredenbeck. Der 22-jährige Azubi, der gerade in den Prüfungen als Chemielaborant steckt, verschlägt es wegen eines Studienplatzes für Wirtschaftschemie an der Uni Düsseldorf ins Rheinland. Seit der C-Jugend spielte der 1,94 Meter lange linke Rückraumspieler für seinen Stammverein und wuchs dort schon zu einem Führungsspieler in Angriff wie Abwehr heran. „Das ist mein erster Vereinswechsel, und der wollte gut überlegt sein. Ich möchte mit der HSG erfolgreich sein und dabei viel Spaß am Handball haben.“ Vonnahme stand zudem mit Leichlingen und Dormagen in Kontakt, gab der HSG aber den Vorzug, weil die Großeltern am Niederrhein leben und das einjährige Vertragsangebot stimmte.

Trainer Olaf Mast sieht bei Vonnahme gute Perspektiven: „Mit Jonas bekommen wir einen jungen, hungrigen Spieler, der mir mit seiner engagierten und aggressiven Spielweise in der Abwehr aufgefallen ist, denn wir wollen aus einer stärkeren Defensive herausspielen.“ Mit Rechtsaußen Philipp Liesebach verpflichteten die HSG-Verantwortlichen einen alten Bekannten.

Wie die WZ schon berichtete, spielte der 25-Jährige einst für den damaligen Oberligisten Hülser SV, dann zusätzlich per Zweitspielrecht für den TVK in der 2. Liga, nach dem Abstieg noch drei Jahre in der 3. Liga. Nach einer unbefriedigenden Saison beim designierten Regionalliga-Absteiger Borussia Mönchengladbach möchte Liesebach nun wieder erfolgreicher spielen: „Ich kenne viele neue wie alte Spieler aus Korschenbroich. Mit Krefeld will ich um die Spitze spielen, da gehören sie hin.“