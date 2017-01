Wachrütteln, motivieren – engagiert redet Trainer Olaf Mast seine verunsicherten Spieler an.

Der Handball-Drittligist verliert mit 32:33 gegen den Tabellenletzten Langenfeld – nur noch sechs Punkte bis zum Abstiegsplatz.

Krefeld. Die Talfahrt von Handball-Drittligist HSG Krefeld geht unvermindert weiter – 3:15-Punkte in den vergangenen neun Spielen. Mit 32:33 (19:18) unterlag das Team von Trainer Olaf Mast dem Tabellenletzten SG Langenfeld, der der SG Ratingen die Rote Laterne überließ. Die Gäste sammelten drei von nur sieben Punkten gegen die Krefelder. In der Tabelle fiel die HSG auf Rang neun hinter Schalksmühle, dem nächsten Gegner, zurück. Sechs Zähler sind es nur noch bis zum ersten Abstiegsplatz, den derzeit die Ahlener SG einnimmt. Allen einstigen Zweitligaträumen zum Trotz stehen die Krefelder nach dem 17. von 30 Spielen am Scheideweg.

Thomas Plhak ist mit elf Toren der einzige Lichtblick im Team

Team-Manger Manfred Fothen brachte es auf den Punkt: „Um die Liga zu halten, benötigen wir 25 Punkte, wo sollen die herkommen, wenn wir schon gegen Langenfeld nicht gewinnen. Ich kann gut verlieren, aber erschreckend ist die Art und Weise. Und die nächsten Gegner werden nicht leichter. Die Spieler sind jetzt gefordert, auf dem Spielfeld eine Antwort zu geben.“

Nach einer schlaflosen Nacht betrieb Trainer Olaf Mast am Sonntag Ursachenforschung: „Dass die Mannschaft Handball spielen kann, hat sie oft genug bewiesen. Wir bekommen einfach den Kopf nicht frei. Die einstige Leichtigkeit und das Selbstbewusstsein sind weg. Wir dürfen jetzt nicht in Hektik verfallen.“

Nach verteiltem Spiel in der ersten Hälfte führte die HSG 20:18, doch Langenfeld drehte den Spieß um, warf Tor um Tor und führte nach 43 Minuten 26:22. Diesen Vorsprung konnte die HSG zwar zwei Mal auf ein Tor verkürzen, doch es reichte nicht, zumal Stefan Nippes und Dean Christmann im HSG-Kasten das Torhüterduell verloren. Einzig Rechtsaußen Thomas Plhak zeigte Bestform. Der 26-Jährige steuerte elf Tore bei, verwandelte nervenstark sieben Strafwürfe. Händeringend vermisst wurde in der Abwehr Gerrit Kuhfuß. Krefelds Allrounder saß zwar auf der Bank, eine Bauchmuskelzerrung verhinderte seinen Einsatz. PM