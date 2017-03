Der Fußballstar sieht Sieg der HSG gegen Baunatal, weil er mit seiner Freundin Estevana deren Zwillingsbruder Dario Polman besucht.

Krefeld. Der Knoten scheint geplatzt, die HSG Krefeld findet auf der Zielgeraden der 3. Handball-Bundesliga zu jeder Menge Spielfreude zurück. Beim 37:30 (18:18)-Erfolg über den Ex-Zweitligisten Eintracht Baunatal entschädigten die Gastgeber nach langer Zeit mit einer absolut souveränen Vorstellung.

Eine Augenweide die Schlagwürfe von Kapitän Tim Gentges, auf den Außenbahnen narrte das Trio Thomas Plhak, Thorben Buhre und Marc Pagalies nach Belieben die gegnerischen Torhüter mit Drehern und Hebern. Doch bester HSG-Spieler, defensiv wie offensiv, war Gerrit Kuhfuß, der den verletzten Marcel Görden ersetzte.

Und mitten drin in 400 begeisterten HSG-Fans tummelte sich auch Rafael van der Vaart, ehemaliger Bundesliga-Star des Hamburger SV.

Polman: „Wir mussten dieses Spiel heute unbedingt gewinnen“

Der 33-Jährige fühlte sich sichtlich wohl in der Königshofer Sporthalle, sparte nicht mit Beifall, vor allem für HSG-Akteur Dario Polman, dem Zwillingsbruder seiner Lebensgefährtin und niederländischen Handball-Nationalspielerin Estevana. Die beiden Sportstars hatten den 24-jährigen Goalgetter der Krefelder noch nie bei einem Ligaspiel in Deutschland gesehen und sich das richtige Spiel ausgesucht. Polman glänzte mit sieben Toren, schien durch den prominenten Besuch eher beflügelt: „Ich war heute sehr motiviert, aber nicht nur wegen meiner Schwester und Rafael. Denn wir mussten dieses Spiel unbedingt gewinnen, um uns auf Platz sieben zu halten. Nach dem Seitenwechsel haben wir Baunatal mit viel Tempo in die Knie gezwungen.“

Nachfolger für Spielmacher Polman ist verpflichtet

Während Polman mit seiner Mannschaft ausgiebig den Sieg feierte, gab Rafael van der Vaart auf der Tribüne bereitwillig Autogramme und stand für dutzende Selfies parat. Dass van der Vaart und Freundin Estevana ihren Besuch wiederholen, ist eher unwahrscheinlich, denn in den nächsten Monaten erwartet das Paar Nachwuchs. Zudem kehrt Dario Polman, wie die WZ berichtete, zu seinem Stammverein Bevo HC zurück.

Die Kaderplanungen für die neue Saison laufen. Erfolgreich, so HSG-Geschäftsführer Thomas Wirtz, war die Suche nach einem Ersatz für Polman auf der Spielmacherposition, ein Vertrag für die nächste Saison sei unterschrieben. Doch zunächst will der neue Spieler seinen aktuellen Verein informieren, daher wurde Stillschweigen vereinbart.