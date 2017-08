Der Handball-Drittligist eröffnet in zehn Tagen die Saison – in der Glockenspitzhalle.

Krefeld. Die Spannung auf die fünfte Saison beim Handball-Dritt-Bundesligisten HSG Krefeld steigt nicht nur sportlich. Zehn Tage bleiben noch Zeit bis zum Saisonstart. Mit dem Umzug in die Glockenspitzhalle wollen die HSG-Verantwortlichen den Sportfans ein neues Handballfeeling präsentieren. Seit Wochen werkeln Mitarbeiter der HSG und Firmen aus dem Sponsorenpool in der Gastronomie der Halle, damit zum Auftakt am 27. August gegen die Ahlener SG alles perfekt läuft.

Generalprobe steigt am Sonntag gegen Bevo HC aus Holland

André Schicks, für Marketing und Kommunikation bei der HSG zuständig, sieht der Premiere optimistisch entgegen: „Wir sind, was die Vorbereitungen angeht, auf der Zielgeraden. Jetzt geht es an die Feinabstimmung. Als Generalprobe dient das letzte Testspiel am Sonntag gegen den Bevo HC aus Holland. Wir müssen ja in der neuen Halle erst einmal heimisch werden.“

Weltkriegsbombe beendet Filmaufnahmen

Die Mannschaft um Trainer Olaf Mast ist seit letzten Donnerstag zum Training in der Glockenspitzhalle. Montag Abend, nach einem Lauf zur Regeneration durch den Schönwasserpark, standen Videoaufnahmen auf dem Programm. Die Bilder werden demnächst über die neue LED-Videowand während des Spiels präsentiert, die gegenüber der Zuschauertribüne aufgebaut wird. Doch die Filmaufnahmen wurden jäh beendet, weil die Stadt die Halle für die Evakuierung der Oppumer wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe an der Herbertzstraße benötigte.

Kostenloser Shuttle-Service

Unter dem Motto „Wir bringen euch zur HSG“ wird zum ersten Meisterschaftsspiel mit Sponsor SWK ein kostenloser Shuttlebus-Service eingerichtet. Um 14 und 15 Uhr startet der Zubringerdienst von der alten Spielstätte, der MSM-Halle in Königshof. Um 18 Uhr ist die Rückfahrt geplant. In Kooperation mit der SWK verlost die HSG zum ersten Meisterschaftsspiel 30 Mal zwei Karten.

Eagles Lounge wird eröffnet

In neuem Glanz erstrahlt die ehemalige Hallen-Gastronomie, die nun unter dem Namen „Eagles-Lounge“ firmiert und zum ersten Meisterschaftsspiel eröffnet wird. Neben den Sponsoren und Ehrengästen können Zuschauer zu jeder Sitzplatzkarte den Sonderservice der Lounge hinzubuchen. Das Hallen-Catering mit Currywurst, Königshofer Bier und Getränken gibt es am Eingang und im Foyer sowie im Tribünenbereich.

Die Fakten vor und zum Saisonstart

Sa., 18 Uhr, Testspiel gegen Bevo HC, Glockenspitzhalle So., 27. August, 16 Uhr, Saisonstart gegen SG Ahlen, Glockenspitzhalle, Bus-Shuttle der SWK am 27. August: Abfahrt 14 und 15 Uhr ab MSM-Halle, Königshof, Rückfahrt 18 Uhr ab Glockenspitz Kartenvorverkauf für Einzel- wie Dauerkarten im Internet unter: hsgkrefeld.reservix.de/events